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    Нападение на полицейских в Подмосковье

    В Подмосковье неизвестные напали на полицейских, предварительно, есть погибший

    4707
    19 комментариев

    Неизвестные напали на сотрудников полиции в Московской области. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Всё произошло в Ногинском районе. По предварительным данным агентства, один полицейский погиб. Другие сотрудники могут быть ранены, добавил собеседник ТАСС. Нападавшие скрылись с места происшествия на мотоцикле.

    По данным РБК, в Подмосковье объявлен план «Сирена». Последний раз его вводили в день атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Официальных комментариев от полиции Подмосковья пока не поступало.

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    Нападение на полицейских
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    Комментарии 18

    28186432407 Апр 2024 в 18:55
    Снова украинский след....?!
    +0−0
    Мы-русские! С нами Босх!07 Апр 2024 в 18:55
    За стволами по ходу пришли. Посмотрим где заговорят.
    +0−0
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