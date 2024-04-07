В Подмосковье неизвестные напали на полицейских, предварительно, есть погибший

Неизвестные напали на сотрудников полиции в Московской области. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Всё произошло в Ногинском районе. По предварительным данным агентства, один полицейский погиб. Другие сотрудники могут быть ранены, добавил собеседник ТАСС. Нападавшие скрылись с места происшествия на мотоцикле.

По данным РБК, в Подмосковье объявлен план «Сирена». Последний раз его вводили в день атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Официальных комментариев от полиции Подмосковья пока не поступало.