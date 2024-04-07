Стали известны подробности нападения на полицейских в Подмосковье — они должны были задержать наркодилера

Появились подробности нападения на полицейских в Подмосковье. Как сообщает представитель
Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и планировали задержать наркосбытчика. Однако он оказал вооруженное сопротивление и скрылся.
Двоих полицейских с огнестрельными ранениями обнаружили прохожие. Оба были без сознания. Один из сотрудников скончался до прибытия скорой помощи, второго госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (
Ранее стало известно, что в Петербурге и Ленобласти в полную готовность приведены силы