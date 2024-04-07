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    Стали известны подробности нападения на полицейских в Подмосковье — они должны были задержать наркодилера

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    29 комментариев

    Появились подробности нападения на полицейских в Подмосковье. Как сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк 7 апреля, правоохранители проводили оперативные мероприятия.

    Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и планировали задержать наркосбытчика. Однако он оказал вооруженное сопротивление и скрылся.

    Двоих полицейских с огнестрельными ранениями обнаружили прохожие. Оба были без сознания. Один из сотрудников скончался до прибытия скорой помощи, второго госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). На месте работают правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее стало известно, что в Петербурге и Ленобласти в полную готовность приведены силы ГУ МВД. Предварительно, после стрельбы мотоцикл с двумя подозреваемыми направился на трассу М-11, ведущую в Петербург.

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    Нападение на полицейских
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    Комментарии 29

    Гость07 Апр 2024 в 20:53
    лесной наркодилер-грибник
    +1−0
    Гость07 Апр 2024 в 20:44
    Надо возвращать МИЛИЦИЮ что бы охранять полицию.
    +2−0
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