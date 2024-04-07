Стали известны подробности нападения на полицейских в Подмосковье — они должны были задержать наркодилера

Появились подробности нападения на полицейских в Подмосковье. Как сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк 7 апреля, правоохранители проводили оперативные мероприятия.



Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и планировали задержать наркосбытчика. Однако он оказал вооруженное сопротивление и скрылся.

