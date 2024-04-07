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    Лес и проселочная дорога. СК показал место нападения на сотрудников полиции

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    2 комментария

    Следственные действия продолжаются на месте нападения на двух полицейских 7 апреля. Видео с места преступления показал СК.

    Следственный комитет России

    Нападение произошло днем воскресенья. Двух сотрудников правоохранительных органов обнаружил прохожий. Оба были без сознания. Один из полицейских скончался от полученных травм.

    К возможному появлению нападавших в Петербурге или Ленобласти готовы в региональном полицейском главке.

    По данным полиции, нападение произошло в тот момент, когда сотрудники полиции пытались задержать наркоторговца.

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    Нападение на полицейских
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    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2024 в 20:52
    Да уж .... профессионалы ....
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 20:47
    Понятно . На стрелку приехали . О цене не договорились из-за жадности полицейских .
    +0−0
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