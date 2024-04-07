Лес и проселочная дорога. СК показал место нападения на сотрудников полиции

Следственные действия продолжаются на месте нападения на двух полицейских 7 апреля. Видео с места преступления показал СК.
Следственный комитет России
Нападение произошло днем воскресенья. Двух сотрудников правоохранительных органов обнаружил прохожий. Оба были без сознания. Один из полицейских скончался от полученных травм.
К возможному появлению нападавших в Петербурге или Ленобласти готовы в региональном полицейском главке.
По данным полиции, нападение произошло в тот момент, когда сотрудники полиции пытались задержать наркоторговца.