Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейских. Один из правоохранителей тогда погиб на месте.
тг-канал Ирина Волк
Как сообщила представитель ведомства Ирина Волк 11 апреля, подозреваемого поймали на территории Тверской области. Вскоре его доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
На оперативном видео мужчина представляется Буряковым Василием Владимировичем и говорит, что скрывался в лесу.
— Вину признаешь свою? — спрашивает правоохранитель за кадром.
— Признаю. Наверное, — отвечает задержанный.
Нападение на полицейских произошло днем 7 апреля в городском округе Черноголовка в Подмосковье. Сотрудники МВД планировали задержать наркодилера, однако мужчина выстрелил в полицейских и скрылся с места происшествия. Один из правоохранителей скончался до приезда скорой помощи, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.
Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Мужчину искали по ориентировке.