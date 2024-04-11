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    Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан

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    2 комментария

    Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейских. Один из правоохранителей тогда погиб на месте.

    тг-канал Ирина Волк

    Как сообщила представитель ведомства Ирина Волк 11 апреля, подозреваемого поймали на территории Тверской области. Вскоре его доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

    На оперативном видео мужчина представляется Буряковым Василием Владимировичем и говорит, что скрывался в лесу.

    — Вину признаешь свою? — спрашивает правоохранитель за кадром.

    — Признаю. Наверное, — отвечает задержанный.

    Нападение на полицейских произошло днем 7 апреля в городском округе Черноголовка в Подмосковье. Сотрудники МВД планировали задержать наркодилера, однако мужчина выстрелил в полицейских и скрылся с места происшествия. Один из правоохранителей скончался до приезда скорой помощи, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Мужчину искали по ориентировке.

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    Нападение на полицейскихМосковская область
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    Комментарии 2

    AndrewBarsik11 Апр 2024 в 12:26
    Никак не могу понять - почему везде пишут, что он напал на полицейских? Они (полицейские) что - мирно шли вдвоём по лесу, как вдруг он выпрыгнул из кустов и напал на них? Или они может в форме с жетонами были? Или может быть они начали беседу с ним, представившись и предъявив служебное удостоверение? Вообще-то, когда в лесу на тебя бросаются два агрессивных мужика, вовсе не презюмируется, что они - полицейские.
    +2−0
    Kot Piter11 Апр 2024 в 12:24
    Уши сразу не режьте, а то он вас не услышит.☝🏼
    +0−0
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