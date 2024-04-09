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    Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

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    Сотрудники Министерства внутренних дел установили личность человека, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции, случившемся в Московской области 7 апреля. Информацию в своем телеграм-канале опубликовала 9 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.

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    За совершение особо тяжкого преступления (ст. 317 УК РФ), в результате которого один сотрудник полиции погиб, а другому были нанесены тяжелые ранения, разыскивается Буряков Василий Владимирович — житель Москвы 1990 года рождения. Полицейские принимают меры для определения местонахождения подозреваемого и его задержания. Граждан, располагающих информацией, которая могла бы способствовать оперативно-разыскным мероприятиям, просят звонить по телефону 112.

    Злоумышленник может быть вооружен и очень опасен.

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    Нападение на полицейскихИрина Волк
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