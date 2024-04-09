Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Сотрудники Министерства внутренних дел установили личность человека, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции, случившемся в Московской области 7 апреля. Информацию в своем телеграм-канале опубликовала 9 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.
За совершение особо тяжкого преступления (ст. 317 УК РФ), в результате которого один сотрудник полиции погиб, а другому были нанесены тяжелые ранения, разыскивается Буряков Василий Владимирович — житель Москвы 1990 года рождения. Полицейские принимают меры для определения местонахождения подозреваемого и его задержания. Граждан, располагающих информацией, которая могла бы способствовать оперативно-разыскным мероприятиям, просят звонить по телефону 112.
Злоумышленник может быть вооружен и очень опасен.