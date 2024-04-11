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    Мошенничество и фейки: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM

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    Фото: iStock/Aleksej Sarifulin
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    Документальный фильм-расследование «Темная сторона телекома» снял билайн. Лента показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт и объясняет, почему они создают угрозу для общества.

    «Серые» SIM используются мошенниками, спамерами и прочими злоумышленниками. В фильме наглядно показаны схемы махинаций, которые осуществляют с помощью неидентифицированных SIM-карт, а представители криминального мира на условиях анонимности рассказывают о реальных финансовых преступлениях.

    Анонимная мобильная связь становится инструментом и в руках людей, распространяющих и продвигающих фейковую информацию в сети. Она позволяет регистрировать боты и аккаунты, с помощью которых накручиваются просмотры, лайки и репосты в социальных сетях и мессенджерах. В фильме специалисты билайна демонстрируют устройство, с помощью которых осуществляется манипуляция информацией.

    Задача документальной картины — не только продемонстрировать опасность, которую представляют собой неидентифицированные SIM, но и пригласить коллег из телекома, банковской отрасли и государства к партнерству. Безопасность клиентов является одним из ключевых приоритетов стратегии билайна. Компания принимает активные меры для идентификации и блокировки «серых» SIM, стремится предотвратить их использование в преступных целях.

    «Мы убеждены, что проблема «серых» SIM рискует в ближайшем будущем перерасти в настоящую катастрофу, если и дальше игнорировать ее, — говорит генеральный директор билайна Александр Торбахов. — Мошенники, которые пользуются этим инструментом, будут и дальше придумывать все новые и новые способы обмана, если мы вместе с коллегами единым фронтом не начнем с ними бороться.

    Мы начали с себя и сделали значительный акцент на наших продуктах для безопасности. Мы сделаем все для того чтобы защитить наших клиентов, но наши усилия не будут иметь смысла, если к нам не присоединятся другие операторы, государство и представители самых разных отраслей, которые также сталкиваются с мошенничеством и дезинформацией».

    «Темная сторона телекома» является призывом к осознанию масштаба проблемы и необходимости совместных усилий всех участников телеком-индустрии, а также дает старт широкой общественной дискуссии о мерах, необходимых для обеспечения безопасности и защиты личной информации.

    Оператор билайн предлагает всем заинтересованным сторонам ознакомиться с фильмом и присоединиться к этому обсуждению.

    ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: www.beeline.ru


    Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

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