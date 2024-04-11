В Токсовском тоннеле на неделю останется по одной полосе в обе стороны

Дорожные работы сузят Токсовский тоннель под КАД, соединяющий Петербург и Мурино. Водителям придется снизить скорость и потесниться в одну полосу.
С 20 по 28 апреля в Токсовском тоннеле будут устранять колейность одновременно в северном и южном транспортных отсеках, сообщили 10 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На время работ в тоннеле будут попеременно перекрывать по одной полосе как в сторону Петербурга, так и в область. На свободной полосе при этом ограничат скорость до 40 км/ч.
Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город». Длина тоннеля по оси составляет 560 метров, отмечают в дорожном управлении.