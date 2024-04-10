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    СПбГУ запустил бакалавриат по «христианской теологии» с бюджетными местами

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    В университете запускают программу бакалавриата «Христианская теология» для изучения современной христианской теологии. Об этом в среду, 10 апреля, сообщается на сайте СПбГУ.

    По ней будут готовить богословов с университетским гуманитарным образованием.

    «Студенты изучат историю и современное состояние православной теологии в контексте ее общественных и государственно‑конфессиональных отношений», — говорится в публикации вуза.

    Как говорится в описании программы, она рассчитана на 5 бюджетных и 10 платных мест. Форма обучения очная, а продолжительность — 4 года. Для поступления потребуются результаты ЕГЭ по русскому языку, истории и иностранному языку.

    В октябре 2022 года стало известно, что в СПбГУ создали институт теологии.

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