СПбГУ запустил бакалавриат по «христианской теологии» с бюджетными местами

В университете запускают программу бакалавриата «Христианская теология» для изучения современной христианской теологии. Об этом в среду, 10 апреля, сообщается на сайте СПбГУ.

По ней будут готовить богословов с университетским гуманитарным образованием.

«Студенты изучат историю и современное состояние православной теологии в контексте ее общественных и государственно‑конфессиональных отношений», — говорится в публикации вуза.

Как говорится в описании программы, она рассчитана на 5 бюджетных и 10 платных мест. Форма обучения очная, а продолжительность — 4 года. Для поступления потребуются результаты ЕГЭ по русскому языку, истории и иностранному языку.