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    СПбГУ добавят «духовно-нравственного образования» — в вузе создан институт теологии

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    Санкт-Петербургский государственный университет совместно с епархией создал институт теологии. Митрополит подарил вузу икону.

    О создании института СПбГУ сообщает 10 октября. Ректор Николай Кропачев и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий закрепили появление нового института подписанием соглашения. «Также достигнута договоренность о конкретных формах взаимодействия в деле духовно-нравственного образования и воспитания студенческой молодежи», — отмечает пресс-служба университета.

    Соглашение предполагает, что представители епархии будут представлены учебно-методической комиссии по направлению «Теология», а преподаватели СПбГУ помогут епархиальным структурам как эксперты и лекторы.

    «Напомню, что при создании Университета в 1724 году одним из первых факультетов был теологический. Тот факт, что сегодня мы снова начали преподавать теологию, подтверждает, что спустя почти 300 лет мы возвращаемся к истокам», — высказался ректор Кропачев.

    Митрополит во время встречи подарил университетской церкви икону апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

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