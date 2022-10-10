СПбГУ добавят «духовно-нравственного образования» — в вузе создан институт теологии

О создании института СПбГУ сообщает 10 октября. Ректор Николай Кропачев и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий закрепили появление нового института подписанием соглашения. «Также достигнута договоренность о конкретных формах взаимодействия в деле духовно-нравственного образования и воспитания студенческой молодежи», — отмечает пресс-служба университета.

Соглашение предполагает, что представители епархии будут представлены учебно-методической комиссии по направлению «Теология», а преподаватели СПбГУ помогут епархиальным структурам как эксперты и лекторы.

«Напомню, что при создании Университета в 1724 году одним из первых факультетов был теологический. Тот факт, что сегодня мы снова начали преподавать теологию, подтверждает, что спустя почти 300 лет мы возвращаемся к истокам», — высказался ректор Кропачев.

Митрополит во время встречи подарил университетской церкви икону апостола и евангелиста Иоанна Богослова.