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    ТЕМА ДНЯ

    Жесткое ДТП на Пулковском

    Автобус стал третьим. Подробности крупного ДТП на Пулковском

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    Первыми участниками массового ДТП на Пулковском шоссе стали большегруз и легковой автомобиль. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга в среду, 10 апреля.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Третьим в аварии оказался задействован автобус, следующий по маршруту № 186. «Грузовой автомобиль столкнулся с легковым, который потом въехал в автобус», — рассказали в пресс-службе. Судя по кадрам с места происшествия, большегруз вылетел в кювет.

    Как ответили «Фонтанке» в расположенной рядом с местом ДТП заправочной станции «РосГаз», к месту происшествия приезжали сразу несколько машин скорой помощи. К настоящему моменту у ДТП остаются сотрудники дорожной полиции.

    К 17:50 на участке сохраняется крупная пробка, растянувшаяся от пересечения с Петербургским шоссе и КАДом.

    По предварительным данным «Фонтанки», обошлось без пострадавших. Другие подробности аварии устанавливаются.

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