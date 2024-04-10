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    Александр Лукашенко приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров запланированы на 11 и 12 апреля. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Кремля.

    «В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — говорится в официальном сообщении.

    Президенты намерены обсудить реализацию решений Высшего Государственного Совета Союзного государства, заседание которого состоялось 29 января в Санкт-Петербурге.

    По итогам январской встречи была утверждена новая Стратегия технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. В ней содержатся конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению.

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