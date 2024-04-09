Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ подал в отставку

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев подал в отставку. Об этом 9 апреля сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Совет судей РФ скорей всего рассмотрит заявление Гусева уже на этой неделе.
Александр Гусев проработал в должности генерального директора практически четверть века. Высокий пост он занял в 2000 году.
«Судебный департамент занимается организационным обеспечением всех судов в стране, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы», — уточнил Хинштейн.
В структуру департамента входит не только центральный аппарат, но и управления в регионах.
Александр Гусев — доктор экономических наук, профессор, а также лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Он имеет множество государственных наград: орден Александра Невского, орден Дружбы, орден Почёта, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль Жукова и другие.