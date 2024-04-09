Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ подал в отставку

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев подал в отставку. Об этом 9 апреля сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Совет судей РФ скорей всего рассмотрит заявление Гусева уже на этой неделе.

Александр Гусев проработал в должности генерального директора практически четверть века. Высокий пост он занял в 2000 году.

«Судебный департамент занимается организационным обеспечением всех судов в стране, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы», — уточнил Хинштейн.