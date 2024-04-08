За зиму с ЗСД вывезли 40 олимпийских бассейнов снега. Запас зимней техники держат до сих пор

После снежного начала апреля в Петербург вернулась весенняя погода, и на ЗСД подвели окончательные итоги минувшей зимы. Но резерв техники на случай очередного похолодания сохраняют и сегодня.



Началом зимнего сезона у дорожников принято считать 15 октября, однако в сезоне 2023–2024 первую противогололедную обработку ЗСД провели уже 7 октября, тогда температура воздуха впервые опустилась ниже нуля, рассказали 8 апреля в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». А закончилась дорожная зима в апреле: за 3 апреля из-за снегопада и ледяного дождя на ЗСД высыпали 250 тонн противогололедных материалов.