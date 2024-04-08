За зиму с ЗСД вывезли 40 олимпийских бассейнов снега. Запас зимней техники держат до сих пор

После снежного начала апреля в Петербург вернулась весенняя погода, и на ЗСД подвели окончательные итоги минувшей зимы. Но резерв техники на случай очередного похолодания сохраняют и сегодня.
Началом зимнего сезона у дорожников принято считать 15 октября, однако в сезоне 2023–2024 первую противогололедную обработку ЗСД провели уже 7 октября, тогда температура воздуха впервые опустилась ниже нуля, рассказали 8 апреля в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». А закончилась дорожная зима в апреле: за 3 апреля из-за снегопада и ледяного дождя на ЗСД высыпали 250 тонн противогололедных материалов.
Самым снежным днем за минувшую зиму стало 23 ноября. В зависимости от участка тогда на ЗСД насыпало от 17 до 20 см снега. За сезон с магистрали вывезли 97 991 кубометр снега, для чего потребовалось 4 900 рейсов самосвалов. Такое количество снега могло бы поместиться в 40 олимпийских бассейнах объемом 2 500 кубометров, отметили в компании. На обработку дороги ушло в общей сложности 7 452 тонны соли и 4 363 тонны пескосоляной смеси. Расход именно этого противогололедного материала в минувшем сезоне был близок к рекордному — песок необходим при низких температурах, чем зима баловала петербуржцев часто.
Спецтехника за зиму в сумме проехала 1 008 000 км — это как более двух расстояний от Земли до Луны и обратно. А фронтальные погрузчики отработали в общей сложности 10 560 моточасов. Это превысило рекорд прошлой зимы и стало самым большим показателем за время эксплуатации ЗСД.
Уже с 11 марта на Западном скоростном диаметре активно идет весенняя уборка, и большая часть спецтехники «сняла» ковши. Сейчас в Петербург вернулся устойчивый «плюс», и в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, не ниже нуля температура. Тем не менее, дорожные службы и сегодня сохраняют необходимый зимний резерв техники на случай изменений погоды, отмечают в МСС.