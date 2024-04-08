    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.42eur100.13

    Спецоперация на Украине

    Президент Финляндии назвал продолжение боев единственным способом достичь мира на Украине

    1144
    обсудить

    Единственный способ достижения мира на Украине — это продолжение боевых действий, заявил 8 апреля в эфире телеканала CNN президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, западная коалиция до сих пор не видит со стороны Москвы никакого стремления к миру.

    Стубб напомнил, что на протяжении многих лет участвовал в мирном посредничестве между Москвой и Киевом, но на данный момент ситуация изменилась. «Горькая правда заключается в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя», — заявил президент Финляндии (цитата по ИноТВ).

    Александр Стубб считает, что с точки зрения президента РФ мирное урегулирование практически невозможно. Политик говорит, что в позиции Украины в этом вопросе, напротив, наметился сдвиг, а именно — разговоры о мирном форуме. При этом президент Финляндии заявил, что мир должен быть двусторонним.

    У Хельсинки сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией, отметил Стубб. «Более того, я не думаю, что мы можем его установить — да и не должны», — подчеркнул президент.

    После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. 3 апреля стало известно о том, что Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет. По сообщениям СМИ, в рамках НАТО Соединенные Штаты планируют создать в арктической части Европы крупный склад вооружения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Россия ФинляндияУкраинаСпецоперация

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close