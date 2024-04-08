Президент Финляндии назвал продолжение боев единственным способом достичь мира на Украине

Единственный способ достижения мира на Украине — это продолжение боевых действий, заявил 8 апреля в эфире телеканала CNN президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, западная коалиция до сих пор не видит со стороны Москвы никакого стремления к миру.
Стубб напомнил, что на протяжении многих лет участвовал в мирном посредничестве между Москвой и Киевом, но на данный момент ситуация изменилась. «Горькая правда заключается в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя», — заявил президент Финляндии (цитата по ИноТВ).
Александр Стубб считает, что с точки зрения президента РФ мирное урегулирование практически невозможно. Политик говорит, что в позиции Украины в этом вопросе, напротив, наметился сдвиг, а именно — разговоры о мирном форуме. При этом президент Финляндии заявил, что мир должен быть двусторонним.
У Хельсинки сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией, отметил Стубб. «Более того, я не думаю, что мы можем его установить — да и не должны», — подчеркнул президент.
После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. 3 апреля стало известно о том, что Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет. По сообщениям СМИ, в рамках НАТО Соединенные Штаты планируют создать в арктической части Европы крупный склад вооружения.