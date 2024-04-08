Президент Финляндии назвал продолжение боев единственным способом достичь мира на Украине

Единственный способ достижения мира на Украине — это продолжение боевых действий, заявил 8 апреля в эфире телеканала CNN президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, западная коалиция до сих пор не видит со стороны Москвы никакого стремления к миру.

Стубб напомнил, что на протяжении многих лет участвовал в мирном посредничестве между Москвой и Киевом, но на данный момент ситуация изменилась. «Горькая правда заключается в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя», — заявил президент Финляндии (цитата по ИноТВ).