Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и в Минобороны РФ

Добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы, как и бойцы добровольческих формирований в Минобороны РФ. Постановление правительства, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, опубликовано
«Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии. <...> Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей», — сказано в тексте постановления.
В документе также указано, что ранее правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам Росгвардии. Оно дает право на льготы по налогу на имущество, компенсацию расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд в пригородных электричках. Полагается ветеранам и ежемесячная денежная выплата.
Напомним, в конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Их можно привлекать для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта, в случае режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами России.