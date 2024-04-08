Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и в Минобороны РФ

Добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы, как и бойцы добровольческих формирований в Минобороны РФ. Постановление правительства, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, опубликовано 8 апреля .



«Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии. <...> Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей», — сказано в тексте постановления.

