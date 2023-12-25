Путин разрешил Росгвардии иметь добровольческие формирования, а призывникам — проходить службу в ФСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте правовой информации 25 декабря.



Формирования Росгвардии будут привлекать для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта, в случае режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами России. Ранее закон приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федерации.

Добровольцам Росгвардии полагаются льготы и соцгарантии, как для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований ВС РФ.