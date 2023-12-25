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    Путин разрешил Росгвардии иметь добровольческие формирования, а призывникам — проходить службу в ФСБ

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте правовой информации 25 декабря.

    Формирования Росгвардии будут привлекать для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта, в случае режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами России. Ранее закон приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федерации.

    Добровольцам Росгвардии полагаются льготы и соцгарантии, как для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований ВС РФ.

    Кроме того, вводится ответственность за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Административные наказания устанавливаются статьей 20.3.3 КоАП РФ. Максимальный штраф для граждан составляет до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юрлиц — до миллиона. Уголовная ответственность регламентируется статьями 207.3 (фейки об армии — до 15 лет лишения свободы), 280.3 (публичная дискредитация — до 7 лет лишения свободы) и 284.3 (содействие международным организациям, в которых РФ не участвует, — до 5 лет лишения свободы) УК РФ.

    Также поправки разрешают проходить службу по призыву в рядах погранслужбы ФСБ. Исключение составляют те, кто употреблял наркотики или психотропные вещества без назначения врача, признан иноагентом, имеет гражданство, ВНЖ или аналогичный документ другой страны, а также судимости.

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