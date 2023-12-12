Принят закон о добровольческих формированиях Росгвардии и службе в ФСБ: что изменилось

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Эти формирования будут привлекаться для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Как стать добровольцем Росгвардии? Для поступления в добровольческое формирование Росгвардии необходимо заключить соответствующий контракт. Порядок поступления на службу установит Росгвардия.



Какие льготы и гарантии будут предоставлены добровольцам Росгвардии? На добровольцев Росгвардии будут распространяться льготы и соцгарантии, которые действуют сейчас для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ. К ним относятся:

бесплатная юридическая помощь; приостановление арбитражного, гражданского, административного судопроизводства и исполнительного производства на период пребывания в формированиях; право на захоронение на воинских кладбищах; право на обучение в вузах (по программам бакалавра и специалитета) за счет бюджета в пределах отдельной квоты.

Трудовые гарантии На добровольцев будут распространяться трудовые гарантии, действующие сегодня для военнослужащих. Это означает, что за ними сохранятся место работы, социально-трудовые гарантии, а период участия в деятельности добровольческих формирований Росгвардии будет засчитываться в трудовой стаж. Кроме того, работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с работником — добровольцем Росгвардии только в том случае, если он не выйдет на работу в течение трех месяцев после окончания действия заключенного им контракта.

Добровольцы будут освобождены от налога на доходы физлиц. Какие санкции предусмотрены за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии? За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность установлена статьей 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Максимальный штраф для граждан составляет до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. Уголовная ответственность установлена статьями 207.3 (фейки об армии), 280.3 (публичная дискредитация) и 284.3 (содействие международным организациям, в которых РФ не участвует) Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание составляет до пятнадцати лет лишения свободы, до семи лет лишения свободы и до пяти лет лишения свободы соответственно.









Разрешается служба по призыву в рядах ФСБ

Во втором чтении депутаты решили дополнить проект закона о добровольческих формированиях Росгвардии правкой, вводящей новую статью в закон «О Федеральной службе безопасности». Теперь молодым людям, подлежащим призыву, можно будет отслужить в рядах погранслужбы ФСБ. Исключение составляют лица, которые: имеют гражданство (подданство) другой страны, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право гражданина РФ на постоянное проживание в другом государстве; имеют или имели судимость, в том числе снятую или погашенную, либо если уголовное преследование в отношении их было прекращено по истечении срока, примирению сторон, амнистии или в связи с деятельным раскаянием; употребляли наркотики или психотропные вещества без назначения врача; признаны иностранными агентами.

Накануне в России вступил в силу закон о едином перечне оснований для недействительности паспортов. Предполагается, что на границе у призывников будут изымать загранпаспорта. При запрете на выезд из страны гражданин будет обязан сдать свой загранпаспорт в течение пяти дней. Подробнее — в материале «Фонтанки».