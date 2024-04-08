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    Больше никакого минуса: какая погода будет в Петербурге на этой неделе

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    Первая половина начавшейся недели порадует жителей Петербурга ростом температурных показателей. Погоду будут формировать тёплые секторы атлантических циклонов, и пик теплой волны придется на среду. Возможно даже обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который держится с 1890 года на уровне +16,7 градуса.

    Но уже вечером в среду холодный атмосферный фронт принесёт в регион кратковременные дожди и запустит процессы похолодания. Вторую половину рабочей недели Санкт-Петербург проведет в тыловой части циклона, и она ожидается ветреной, с высокой вероятностью дождей. Хотя температура будет немного превышать норму, покажется она совсем не жаркой. Подробный прогноз погоды на неделю даёт 8 апреля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В понедельник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем 11–13 градусов тепла. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

    Во вторник будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно ночью, кратковременные дожди. Ночью плюс 5–7 градусов, днем от +14…до +16 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

    В среду в Петербурге ожидается облачная погода, вечером кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью: 5–7 градусов тепла, днем: от +19 до +21. Ветер юго-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В четверг облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью 5–7 градусов, днем около 8–10 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 6–11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В пятницу облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью 5–7 градусов тепла, днем +7…+9 градусов Цельсия. Ветер западный 6–11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье температурный фон начнет постепенно повышаться, но вероятность дождей пока еще довольно велика, особенно в воскресенье.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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