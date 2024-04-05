После ЧП в автобусе на Невском проспекте на мужчину надели наручники

В автобусе 24 маршрута во время движения по Невскому проспекту утром 5 апреля, по предварительным данным «Фонтанки», произошёл конфликт, вероятно, с дракой.
«Фонтанка.ру»
Автобус остановили у остановки «Малая Морская улица» в сторону Дворцовой площади, всех пассажиров высадили. На место прибыли пять полицейских машин и одна скорая. На молодого мужчину надели наручники и увезли. Скорая, по предварительной информации, никого не госпитализировала. Около 8:15 автобус отъехал от остановки.
Обстоятельства инцидента выясняются.