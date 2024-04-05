    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    767мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.31eur100.07

    После ЧП в автобусе на Невском проспекте на мужчину надели наручники

    6617
    23 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В автобусе 24 маршрута во время движения по Невскому проспекту утром 5 апреля, по предварительным данным «Фонтанки», произошёл конфликт, вероятно, с дракой.

    «Фонтанка.ру»

    Автобус остановили у остановки «Малая Морская улица» в сторону Дворцовой площади, всех пассажиров высадили. На место прибыли пять полицейских машин и одна скорая. На молодого мужчину надели наручники и увезли. Скорая, по предварительной информации, никого не госпитализировала. Около 8:15 автобус отъехал от остановки.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДракаКонфликт в автобусеКонфликт
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    Гость05 Апр 2024 в 10:23
    Конфликтовать в общественном транспорте должно быть стыдно
    +2−0
    Не люблю местного модератора05 Апр 2024 в 09:48
    шерсть никогда не плаит за проезд. просто так посморите наудачу - войдет и не платит. кто нагло кто тихариться .
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close