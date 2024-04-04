«И трупов им не отдавать». Медведев заявил, что за каждого убитого на Украине натовца надо выдавать премию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о заявлении про создание миссии НАТО на Украине. Он заявил в четверг, 4 апреля, на своей странице во «ВКонтакте», что за каждого убитого в ходе спецоперации натовца необходимо давать максимальную премию.
«За каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — говорится в посте бывшего президента и экс-премьера РФ.
Также Медведев считает, что отношение к подразделениям НАТО на Украине может быть как к карателям типа гитлеровского СС.
«Станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. <...> В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать!» — написал он.
Сегодня стало известно, что страны военно-политического блока НАТО создали совместную миссию на Украине.