«И трупов им не отдавать». Медведев заявил, что за каждого убитого на Украине натовца надо выдавать премию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о заявлении про создание миссии НАТО на Украине. Он заявил в четверг, 4 апреля, на своей странице во «ВКонтакте», что за каждого убитого в ходе спецоперации натовца необходимо давать максимальную премию.

«За каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — говорится в посте бывшего президента и экс-премьера РФ.



Также Медведев считает, что отношение к подразделениям НАТО на Украине может быть как к карателям типа гитлеровского СС.

