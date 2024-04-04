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    «И трупов им не отдавать». Медведев заявил, что за каждого убитого на Украине натовца надо выдавать премию

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    28 комментариев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о заявлении про создание миссии НАТО на Украине. Он заявил в четверг, 4 апреля, на своей странице во «ВКонтакте», что за каждого убитого в ходе спецоперации натовца необходимо давать максимальную премию.

    «За каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — говорится в посте бывшего президента и экс-премьера РФ.

    Также Медведев считает, что отношение к подразделениям НАТО на Украине может быть как к карателям типа гитлеровского СС.

    «Станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. <...> В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать!» — написал он.

    Сегодня стало известно, что страны военно-политического блока НАТО создали совместную миссию на Украине.

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    Комментарии 28

    Гость04 Апр 2024 в 23:49
    Да не ДиМишка все это кропает наверняка.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 23:48
    даже могу доплачивать, сколько уже набралось?
    +0−0
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