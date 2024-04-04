La Repubblica: украинская модель разбилась в Италии на Ferrari

Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в Пьемонте. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает издание La Repubblica.
ДТП произошло в 31 марта. На скорости около 200 км/ч автомобиль врезался в ограждение автострады и загорелся. За рулем находился 40-летний диджей из Сербии Вj Style Q (Хюсни Кестай). По предварительным данным, он выступал за несколько часов до ДТП в одном из швейцарских клубов.
Личность помогло восстановить заявление друзей о пропаже девушки. Анне Краевской был 21 год. Она родилась в Одессе, а затем переехала в Швейцарию.
Как пишет издание, автомобиль на огромной скорости влетел в ограждение — спорткар разорвало пополам. Передняя часть полностью выгорела, Краевская находилась на пассжирском сиденье.
Сербский диджей был женат и имел двух детей, которые живут в Косово.