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    La Repubblica: украинская модель разбилась в Италии на Ferrari

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    Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в Пьемонте. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает издание La Repubblica.

    ДТП произошло в 31 марта. На скорости около 200 км/ч автомобиль врезался в ограждение автострады и загорелся. За рулем находился 40-летний диджей из Сербии Вj Style Q (Хюсни Кестай). По предварительным данным, он выступал за несколько часов до ДТП в одном из швейцарских клубов.

    Фото: скриншот с сайта torino.repubblica.it
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    Личность помогло восстановить заявление друзей о пропаже девушки. Анне Краевской был 21 год. Она родилась в Одессе, а затем переехала в Швейцарию.

    Как пишет издание, автомобиль на огромной скорости влетел в ограждение — спорткар разорвало пополам. Передняя часть полностью выгорела, Краевская находилась на пассжирском сиденье.

    Сербский диджей был женат и имел двух детей, которые живут в Косово.

    Фото: скриншот с сайта torino.repubblica.it

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