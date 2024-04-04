Самокаты снова в спячке. Апрельского снегопада в Петербурге они не выдержали

Вернувший в Петербург зиму циклон «Патриция» подарил небольшие каникулы электросамокатам. А ведь они только недавно вернулись на улицы города.
Днем 4 апреля для пользователей оказались недоступны самокаты «Яндекса», Whoosh и «Юрент». В приложениях говорят прямо: ушли на зимовку, но обещают скоро вернуться.
Накануне в Петербурге прошел сильный снегопад, который не только устроил транспортный коллапс в городе, но и замел самокаты. Желающих кататься было немного. В четверг снег все еще лежит, а на улице — минус.
Самокаты, которые массово вернулись на, как казалось, сухие улицы, заметили в Петербурге в середине марта. В 2024 году в городе будут ездить 48 тысяч кикшеринговых электросамокатов. «Фонтанка» подробно расписывала, по каким правилам их будут сдавать в аренду.
Уже есть и пострадавшие от электросамокатов. В первую очередь страдают пешеходы, по ногам которых проезжают пользователи средств индивидуальной мобильности. О том, что делать, если вас сбил самокат, и как получить компенсацию, читайте здесь.