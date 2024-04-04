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    Самокаты снова в спячке. Апрельского снегопада в Петербурге они не выдержали

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    6 комментариев

    Вернувший в Петербург зиму циклон «Патриция» подарил небольшие каникулы электросамокатам. А ведь они только недавно вернулись на улицы города.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Днем 4 апреля для пользователей оказались недоступны самокаты «Яндекса», Whoosh и «Юрент». В приложениях говорят прямо: ушли на зимовку, но обещают скоро вернуться.

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    Накануне в Петербурге прошел сильный снегопад, который не только устроил транспортный коллапс в городе, но и замел самокаты. Желающих кататься было немного. В четверг снег все еще лежит, а на улице — минус.

    Самокаты, которые массово вернулись на, как казалось, сухие улицы, заметили в Петербурге в середине марта. В 2024 году в городе будут ездить 48 тысяч кикшеринговых электросамокатов. «Фонтанка» подробно расписывала, по каким правилам их будут сдавать в аренду.

    Уже есть и пострадавшие от электросамокатов. В первую очередь страдают пешеходы, по ногам которых проезжают пользователи средств индивидуальной мобильности. О том, что делать, если вас сбил самокат, и как получить компенсацию, читайте здесь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 19:14
    До сих пор вдвоем ездят. Где обязательный видео контроль
    +0−1
    Вот, значит, что04 Апр 2024 в 19:11
    А можно их навсегда усыпить?
    +1−2
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