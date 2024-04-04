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    Шёл второй день апрельской зимы в Петербурге: над городом засветило солнце

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    14 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Второй день подряд Петербург продолжает удивлять жителей снежной погодой. В разгар весны город снова окунулся в зиму.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Сегодня столбики термометров не поднялись выше –3° C. Петербуржцы уже привыкли к капризам погоды и стараются не унывать, тем более что сегодня лучше, чем вчера: над городом появилось солнце.

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    Виновником внезапных перемен в погоде стал циклон «Патриция», который успел покинуть Петербург и отправиться в Архангельскую область и Республику Коми. Накануне в городе на Неве усилился северо-восточный ветер, затем прошел дождь, перешедший в ливень с грозой. После этого температура опустилась ниже нуля, начался ледяной дождь, а затем снег.

    Высота снежного покрова на утро 4 апреля составила 1–3 см.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 14

    Гость04 Апр 2024 в 13:09
    А раньше только ближе к майским праздникам снег сходил.
    Но вы этого не помните, слишком молоды и туповаты.
    +3−0
    AlexZzz04 Апр 2024 в 13:04
    Больше всего бесит "каток" (ледяная корка) на тротуарах.
    +1−0
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