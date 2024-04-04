Шёл второй день апрельской зимы в Петербурге: над городом засветило солнце

Второй день подряд Петербург продолжает удивлять жителей снежной погодой. В разгар весны город снова окунулся в зиму.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Сегодня столбики термометров не поднялись выше
Виновником внезапных перемен в погоде стал циклон «Патриция», который успел покинуть Петербург и отправиться в Архангельскую область и Республику Коми. Накануне в городе на Неве усилился северо-восточный ветер, затем прошел дождь, перешедший в ливень с грозой. После этого температура опустилась ниже нуля, начался ледяной дождь, а затем снег.
Высота снежного покрова на утро 4 апреля составила 1