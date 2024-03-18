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    На улицах Петербурга в 2024 году ждут 48 тысяч кикшеринговых самокатов

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    52 комментария

    В 2024 году по улицам Петербурга поедут 48 тысяч кикшеринговых электросамокатов. Такие данные, по информации «Фонтанки», прозвучали 18 марта на межведомственном совещании, посвященном началу сезона самокатов.

    По сравнению с прошлым годом общее количество кикшеринговых самокатов увеличится на 10 тысяч.

    Также городские власти планируют заключить дополнительное соглашение с кикшеринговыми компаниями. В частности, в нем будет говориться об автоматическом ограничении скорости в части зон — до 15 км/час, в части — до 20 км/час. Также под запрет попадет стоянка рядом с пешеходными переходами, на узких тротуарах, у выходов из метро и около остановок общественного транспорта.

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    Электросамокаты
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    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
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    Комментарии 52

    Гость18 Мар 2024 в 16:25
    Город превращается в недружественную опасную для пешеходов среду, людей хотят принудить больше покупать автомобилей.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 16:22
    Путин набрал колоссальные 146% голосов. Иностранные лидеры государств таких как Белорусия, Гондурас поздравляют Владимира Путина с победой на "выборах"
    +0−0
    11111111111111818 Мар 2024 в 16:20
    «Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, куда уехал — неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю?»
    (С)
    +0−0
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