В 2024 году по улицам Петербурга поедут 48 тысяч кикшеринговых электросамокатов. Такие данные, по информации «Фонтанки», прозвучали 18 марта на межведомственном совещании, посвященном началу сезона самокатов.
По сравнению с прошлым годом общее количество кикшеринговых самокатов увеличится на 10 тысяч.
Также городские власти планируют заключить дополнительное соглашение с кикшеринговыми компаниями. В частности, в нем будет говориться об автоматическом ограничении скорости в части зон — до 15 км/час, в части — до 20 км/час. Также под запрет попадет стоянка рядом с пешеходными переходами, на узких тротуарах, у выходов из метро и около остановок общественного транспорта.
На улицах Петербурга в 2024 году ждут 48 тысяч кикшеринговых самокатов
В 2024 году по улицам Петербурга поедут 48 тысяч кикшеринговых электросамокатов. Такие данные, по информации «Фонтанки», прозвучали 18 марта на межведомственном совещании, посвященном началу сезона самокатов.
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