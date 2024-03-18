Успели соскучиться? По каким правилам будут сдавать в аренду электросамокаты в 2024 году

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





C началом нового самокатного сезона петербургский комитет по транспорту подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями на 2024 год. Решения всех проблем не ждите, но хоть за парными ездоками обещают проследить.

Никакой анонимности Межведомственное совещание, по итогам которого подписали соглашение, прошло 18 марта. В этом году на улицах города появятся 48 тысяч средств индивидуальной мобильности, это на 11 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Их распределят по разным районам города. Самым крупным игроком на рынке остается Whoosh ( 20 000 ). Кроме него, арендой самокатов в городе занимаются Urent ( 15 000 ), «Яндекс» ( 13 000 ) и BusuFly (120).



По всему городу скорость по-прежнему ограничивается до 20 км/час . Для 133 локаций вводят ограничение в 15 км/час . Еще для семи мест — 10 км/час .

Из нового: расширено количество территорий, где поездки на электросамокатах вообще запрещены. Теперь их 28, и в этом списке парк 300-летия Петербурга, а также три локации в Петродворцовом районе (Дворцовая и Разводная площади, улица Морского Десанта). Скорость, а также невозможность кататься по некоторым местам или парковаться на них регулируется в том числе программным контролем самих самокатов.



Кроме этого, соглашение предполагает запрет на аренду самокатов для несовершеннолетних. Сейчас контролировать это сложно, но внедряются системы для максимально достоверной идентификации пользователя.

Электросамокаты и прочие СИМ давно вызывают общественные споры. 25 октября ЗакС Петербурга решил попросить премьер-министра Михаила Мишустина разрешить регионам ужесточать требования к электросамокатчикам. До этого депутаты предлагали ввести плату за парковку электросамокатов, звучали и предложения полностью запретить их использование вне специально предназначенных для этого мест, но Смольный не поддержал эту идею. При этом российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением на СИМ, в том числе предлагается ввести новые штрафы. В сентябре 2023 года в городе установили первые дорожные знаки, запрещающие проезд на СИМ на тротуаре и проезжей части. Пока они действуют только на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. За нарушение требований знаков предусмотрен штраф — 500 рублей.



Чтобы точно знать, кто управлял электросамокатом, компании пробуют использовать авторизацию не только по номеру телефона, но и через банковские карты. Прорабатывается вопрос об авторизации через «Госуслуги». По замыслу, никто не должен кататься на электросамокате анонимно.

«Самая большая проблема у нас, помимо установления личности в случае совершения правонарушения, — это не допустить несовершеннолетних к катанию на самокате. Потому что наибольшее количество хулиганских выходок происходит со стороны подростков, и у жителей сформирован стойкий негатив к этому», — объясняет необходимость сбора данных горожан заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.



В этом сезоне, с 1 апреля, начнут тестировать детекторы, которые должны определять: один человек встает на самокат или вдвоем с кем-то. По задумке, устройство не должно двигаться с места, если на него встали двое или трое. Первой в Петербурге технологию опробует Whoosh. Над этим работают и другие компании.

Такие детекторы называют еще «датчиками веса», что наводит на мысли о двух возможных последствиях: либо самокатом с таким датчиком не сможет пользоваться человек с необычно большим весом, либо двое легких подростков смогут ездить, несмотря на запрет.



Как и раньше, для всех компаний действует система страхования ответственности, а также обязательства по техническому и информационному обслуживанию самокатов.

Дополнительно ко всему в этом сезоне хотят запустить бот для жалоб на самокатчиков и самокаты. Кроме этого, есть идея разработать единую базу «злостных нарушителей», чтобы блокировать им доступ сразу во всех сервисах.



Какие еще ограничения могут появиться Слабым местом системы кикшеринга остаются страховые выплаты — отмечает депутат Законодательного Собрания, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв. «Фонтанка» писала о том, как устроена процедура компенсаций и на какие суммы могут или не могут рассчитывать жители.



«К нам обращаются люди, которые получают тяжкий вред здоровью из-за самокатов, присылают видео. Есть подтвержденный случай, когда электросамокатная компания не выплатила такой женщине ни копейки и привлекла юристов, чтобы судиться с ней», — рассказал Цивилёв.

Обычно речь идет о тех, на кого наехали на самокате. Вопрос о защите прав таких людей не урегулирован до конца. Во многом это остается на совести самих компаний.

По словам Цивилёва, сейчас разрабатывается новый законопроект, который должен создать на федеральном уровне более четкие правила и систему наказаний в области аренды электросамокатов.

Депутаты также обратили внимание на недовольство некоторых ТСЖ и управляющих компаний: их не устраивает, что электросамокатчики бесплатно используют их территории как парковочное пространство. Вероятно, в некоторых случаях речь о скоплении именно большого числа устройств рядом с домом.



«ТСЖ и УК хотят заключать договоры в таком случае, потому что они платят деньги за свою территорию и не хотят, чтобы самокаты парковались там бесплатно. Это можно учесть в будущем соглашении», — предложил Цивилёв.

Прочь с газонов и от метро Своим мнением о том, какие есть проблемы с самокатами в городе, поделились представители районных администраций.

«У нас в Адмиралтейском районе узкие тротуары, и на них паркуются. Это мешает остальным горожанам. Есть парковки в неудовлетворительном состоянии, но компании реагируют на наши замечания», — начальник сектора управления районным благоустройством Татьяна Забудько.

С ней согласились представители Василеостровского и Невского районов. Кроме этого, они сообщили, что в некоторых местах самокаты бывают «свалены в кучу» и мешают проходу к метро.

Свою позицию высказал и Петербургский метрополитен: организация хотела бы полностью исключить парковку самокатов у станций метро, то есть на своих участках. «Понятно желание пользователей кикшеринга подъехать максимально близко к станции метро. Но оставленные самокаты создают неудобства для пассажиров, которые подходят к станции пешком. Мы предлагаем исключить парковку на расстоянии 15 метров от входов и выходов из вестибюлей», — заявил первый заместитель начальника Петербургского метрополитена Антон Гниломедов.



Комитет по благоустройству считает важным обратить внимание на то, как компании поддерживают порядок на парковках для самокатов и вокруг них. Сейчас этим порой приходится заниматься городским службам. «Большая проблема — это Крестовский остров. В выходные дни много людей, особенно в утренние часы. Иногда самокаты находятся на газоне, и требуется время, чтобы навести порядок силами в том числе дорожных предприятий, наших сотрудников», — отметил представитель комблага.

«С такси в десятки раз больше аварий» Ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», а также сами кикшеринговые компании поддержали развитие системы аренды самокатов по предложенным правилам. Однако важно при этом прокладывать в городе велосипедные дорожки, которые обеспечивают разделение потоков пешеходов и самокатчиков.

«В прошлом году у нас была разработана концепция, предусматривающая создание дополнительных велодорожек. Опыт показывает, что реализация очень медленная, и в этом главная проблема», — отметил исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.



Электросамокатов в городе в этом сезоне будет больше, чем такси: по данным чиновников, 48 тысяч против 40 тысяч. И это здоровая тенденция — считают в ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры.



«Количество самокатов говорит о том, что есть спрос, — считает Мойжес. — Это полезно для города, поскольку человек на самокате занимает в 10 раз меньше места и гораздо более безопасен, например, с такси в десятки раз больше аварий. Хорошо, что операторы и комитет по транспорту способствуют сохранению этого вида транспорта».



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»