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    В Совете Федерации сообщили, что в России не планируется новая волна мобилизации

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    23 комментария

    Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сказал, что в России не планируется новая волна мобилизации. РФ справляется имеющимся боевым ресурсом. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости.

    «Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому победа будет за нами», — цитирует Бондарева информагентство.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России 1 июня якобы «готовят мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных». Эти слова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это неправда.

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    Комментарии 23

    Гость04 Апр 2024 в 19:15
    Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела. Асса!!!
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 19:06
    Угу. Верим не только каждому слову, но и каждой букве.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 18:49
    а дембель?
    +0−0
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