В Совете Федерации сообщили, что в России не планируется новая волна мобилизации

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сказал, что в России не планируется новая волна мобилизации. РФ справляется имеющимся боевым ресурсом. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости.



«Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому победа будет за нами», — цитирует Бондарева информагентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России 1 июня якобы «готовят мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных». Эти слова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это неправда.