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    80-летняя американка погибла после нападения слона во время сафари в Африке

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    6 комментариев

    80-летняя жительница Америки погибла после нападения слона во время сафари в национальном парке Кафуэ в Замбии. Об этом 3 апреля сообщила британская газета The Mirror.

    Трагедия произошла 30 марта. Ничто не предвещало беды, когда небольшая группа туристов поехала на сафари. Они передвигались по парку на грузовике. В какой-то момент к машине достаточно агрессивно начал приближаться слон, а достигнув своей «цели», животное перевернуло грузовик.

    Шестеро человек и гид оказались в заложниках у слона. Четверо отделались легкими травмами, одну женщину госпитализировали. К сожалению, 80-летняя американка скончалась.

    В компании, которая организовывала сафари-тур, уточнили, что водитель грузовика — опытен. Ему пришлось остановиться из-за растений, которые перегородили дорогу.

    Директор организации Кит Винсент выразил соболезнования родным погибшей женщины.

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    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 13:57
    Нифига себе у них пенсии !!!!!
    +0−0
    Повестка дна04 Апр 2024 в 13:49
    Комментаторы явно завидуют тому, что американки в 80 ездят на саафри, а россиянки - не очень
    +1−0
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