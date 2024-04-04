80-летняя американка погибла после нападения слона во время сафари в Африке

80-летняя жительница Америки погибла после нападения слона во время сафари в национальном парке Кафуэ в Замбии. Об этом 3 апреля сообщила британская газета The Mirror.



Трагедия произошла 30 марта. Ничто не предвещало беды, когда небольшая группа туристов поехала на сафари. Они передвигались по парку на грузовике. В какой-то момент к машине достаточно агрессивно начал приближаться слон, а достигнув своей «цели», животное перевернуло грузовик.

Шестеро человек и гид оказались в заложниках у слона. Четверо отделались легкими травмами, одну женщину госпитализировали. К сожалению, 80-летняя американка скончалась.