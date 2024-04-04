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    Десять визовых центров в России приостановили прием документов

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    18 комментариев

    В России визовые центры ряда стран из-за технических работ приостановили прием документов. Об этом 4 апреля сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на визового оператора VFS Global.

    Процесс по приему документов временно остановлен в визовых центрах Австрии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Словении, Эстонии и Норвегии. «В течение этого периода будет временно приостановлено предоставление услуг, включая подачу документов, запись на прием и отслеживание статуса вашего заявления. <...> выдача паспортов в визовых центрах продолжится по обычному графику», — сообщили в VFS Global.

    Об окончании технических работ информации пока нет. Визовые центры Болгарии в России сейчас также не могут принимать документы.

    Светит ли россиянам шенген в Румынию и Болгарию и куда по нему можно будет уехать, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 18

    Гость04 Апр 2024 в 13:08
    Приехали((((
    +0−1
    NSE04 Апр 2024 в 12:52
    Зачем нужны визы, если почти никуда не пускают.
    +2−1
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