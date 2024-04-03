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    Не при делах: Венгрия дистанцировалась от участия в координации военных поставок Украине

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    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая 3 апреля перед журналистами на площадке Североатлантического совета, заявил, что Будапешт продолжит отстаивать свою позицию и не станет принимать участие в координации военных поставок на Украину. Выступление главы дипломатического ведомства приводит ТАСС.

    Сиярто прибыл в Брюссель вместе с прочими руководителями МИД государств — членов НАТО для празднования 75-летия основания Североатлантического альянса, в который входит и Венгрия. Помимо торжественных обстоятельств, намеченных на 3–4 апреля, мероприятие станет своего рода подготовкой к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках Совета успел предложить сделать военные поставки Украине обязательными, а не добровольными. Комментируя это заявление, Петер Сийярто отвел США «руководящую роль» в координации военных поставок на Украину и подчеркнул, что Венгрия отказывается принимать в них участие ни на этапах планирования, ни выполняя какие бы то ни было задачи и операции, продолжая быть непричастной к отправке солдат и вооружения на Украину.

    Сегодня же стало известно о том, что Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.

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    ВенгрияНАТОКонфликт на УкраинеПетер Сийярто
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