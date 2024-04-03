Ветер и град не мешают дорожникам Петербурга мыть улицы с шампунем

Несмотря на перепады погоды и участившиеся осадки, в Петербурге продолжается полномасштабная мойка города. В некоторых районах — с применением шампуня, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга в среду, 3 апреля.
Так, за минувшие сутки на уборку дорог было израсходовано 8,5 тысячи кубометров воды и 2,8 тысячи литров шампуня. Последний используется для уборки особенно устойчивых загрязнений в центральных районах города.
«Ни сильный ветер, ни дождь — а в некоторых районах и град — не мешают предприятиям планомерно заниматься уборкой дорог», — говорится в сообщении. Сегодня на линии трудятся 967 работников ручного труда и задействовано 668 единиц техники. Часть из них заметили у Ледового дворца. Помимо уборки специалисты проверяют состояние стоков и ливневую канализацию.
Кроме того, сегодня в комитет поступили уже две заявки об упавших стволах. В связи с усилением ветра горожан просят быть внимательными, не задерживаться у высоких деревьев и конструкций.
Тем временем синоптики предупреждают, что прошедшие град и гроза — не единственные сюрпризы, которые жителям Петербурга приготовила погода. После осадков 3 апреля тротуары и дороги начнут покрываться тонким слоем льда.