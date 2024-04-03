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    Снежный коллапс в Петербурге

    Ветер и град не мешают дорожникам Петербурга мыть улицы с шампунем

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    4 комментария

    Несмотря на перепады погоды и участившиеся осадки, в Петербурге продолжается полномасштабная мойка города. В некоторых районах — с применением шампуня, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга в среду, 3 апреля.

    Так, за минувшие сутки на уборку дорог было израсходовано 8,5 тысячи кубометров воды и 2,8 тысячи литров шампуня. Последний используется для уборки особенно устойчивых загрязнений в центральных районах города.

    Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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    «Ни сильный ветер, ни дождь — а в некоторых районах и град — не мешают предприятиям планомерно заниматься уборкой дорог», — говорится в сообщении. Сегодня на линии трудятся 967 работников ручного труда и задействовано 668 единиц техники. Часть из них заметили у Ледового дворца. Помимо уборки специалисты проверяют состояние стоков и ливневую канализацию.

    Кроме того, сегодня в комитет поступили уже две заявки об упавших стволах. В связи с усилением ветра горожан просят быть внимательными, не задерживаться у высоких деревьев и конструкций.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Тем временем синоптики предупреждают, что прошедшие град и гроза — не единственные сюрпризы, которые жителям Петербурга приготовила погода. После осадков 3 апреля тротуары и дороги начнут покрываться тонким слоем льда.

    Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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    Комментарии 4

    Гость03 Апр 2024 в 19:42
    Дуракам закон не писан!
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