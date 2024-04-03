Ветер и град не мешают дорожникам Петербурга мыть улицы с шампунем

Несмотря на перепады погоды и участившиеся осадки, в Петербурге продолжается полномасштабная мойка города. В некоторых районах — с применением шампуня, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга в среду, 3 апреля.



Так, за минувшие сутки на уборку дорог было израсходовано 8,5 тысячи кубометров воды и 2,8 тысячи литров шампуня. Последний используется для уборки особенно устойчивых загрязнений в центральных районах города.