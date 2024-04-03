Главного инженера приамурского рудника «Пионер», где завалило 13 рабочих, арестовали

Главного инженера приамурского рудника «Пионер», где под землей оказались заблокированы 13 рабочих, арестовали до 19 мая. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на суд Благовещенска.



«Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черникова Дениса Юрьевича, обвиняемого в нарушении требований безопасности при ведении работ, сроком до 19 мая», — цитирует информагентство судью.

Как пишет РИА Новости, сторона защиты просила суд избрать для Черникова меру пресечения в виде домашнего ареста, также было заявлено о готовности внести залог — 20 миллионов рублей.