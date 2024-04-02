В Петропавловке приземлился космический корабль. Это новый экспонат музея

Музей истории Санкт-Петербурга 2 апреля рассказал о новом экспонате, который Музею космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко передал «Роскосмос». Это спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02», который летал на Международную космическую станцию в 2016–2017 годах и доставил на Землю космонавтов Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и Роберта Кимбро (США) 10 апреля 2017 года.
Аппарат передали музею еще в 2023 году и привезли в Петербург, установив возле музея, еще осенью. Однако оформление документов заняло длительное время, и Музей истории города рассказал о новом предмете коллекции только теперь — в преддверии Дня космонавтики.
10 апреля пройдет торжественная презентация экспоната с участием летчика-космонавта, Героя России Андрея Борисенко. А 14 апреля с 11:00 до 17:00 на территории Петропавловской крепости состоится ежегодный праздник «День космонавтики» (вход свободный).
Это не первый спускаемый аппарат в коллекции Музея космонавтики: так, аппарат космического корабля «Союз-16», побывавший в космосе и вернувшийся на Землю в декабре 1974 года, демонстрируется в экспозиции музея, а аппарат топографического спутника «Комета», побывавший в космосе в 1990-е годы, установлен перед зданием музея в Иоанновском равелине.