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    Музеи

    В Петропавловке приземлился космический корабль. Это новый экспонат музея

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    Музей истории Санкт-Петербурга 2 апреля рассказал о новом экспонате, который Музею космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко передал «Роскосмос». Это спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02», который летал на Международную космическую станцию в 2016–2017 годах и доставил на Землю космонавтов Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и Роберта Кимбро (США) 10 апреля 2017 года.

    Фото: предоставлено пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга
    Фото: предоставлено пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга
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    Аппарат передали музею еще в 2023 году и привезли в Петербург, установив возле музея, еще осенью. Однако оформление документов заняло длительное время, и Музей истории города рассказал о новом предмете коллекции только теперь — в преддверии Дня космонавтики.

    10 апреля пройдет торжественная презентация экспоната с участием летчика-космонавта, Героя России Андрея Борисенко. А 14 апреля с 11:00 до 17:00 на территории Петропавловской крепости состоится ежегодный праздник «День космонавтики» (вход свободный).

    Это не первый спускаемый аппарат в коллекции Музея космонавтики: так, аппарат космического корабля «Союз-16», побывавший в космосе и вернувшийся на Землю в декабре 1974 года, демонстрируется в экспозиции музея, а аппарат топографического спутника «Комета», побывавший в космосе в 1990-е годы, установлен перед зданием музея в Иоанновском равелине.

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