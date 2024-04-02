Приехавшая из Белгорода в Петербург семья ищет пути спасения своей беременной лошади

Семья, переехавшая из-под обстрелов в Грайвороне Белгородcкой области в Петербург, ищет способ перевезти оттуда и свою беременную лошадь. Кобылу Тею успели вывезти из-под ракет, но долгую дорогу в другой регион она бы не перенесла.



Как сообщил 47 news во вторник, 2 апреля, в марте семье пришлось покинуть родной регион, оставить дом и все вещи. Сейчас беженцы уже сняли квартиру и пытаются обустроиться на новом месте, но мысли о судьбе Теи их не покидают.

Как рассказала хозяйка лошади Диана Торбина, у кобылы непростая судьба, однажды ее уже спасли от голодной смерти. Несколько лет назад местный фермер забросил хозяйство, и животным было нечего есть. Семья Дианы забрала Тею к себе, животное освоилось и даже нашло себе пару.