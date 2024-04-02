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    Рано обрадовались. В Петербурге рекордное потепление сменят снежные осадки и гололедица

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    В середине рабочей недели в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Обрушившееся на город рекордное тепло резко сменят заморозки, предупредили в городском ГУ МЧС 2 апреля.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, в среду, в Петербурге продолжит дуть сильный ветер, порывы стихии достигнут 18 м/с. Также в течение суток ожидаются мокрый снег и гололедица.

    В связи с этим, напомним, в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что после аномально тёплого 1 апреля погода резко испортится, с середины недели возможен снег. В ночь на 3-е число температура упадет до +1…+3 градусов. Такие значения столбики термометра покажут и днем. Ветер сменит направление на северное. Подробный прогноз на каждый день читайте на «Фонтанке».

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