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    В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Автомобилистов просят не садиться за руль

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    «Жёлтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Петербурге из-за сильного ветра. Он, по данным Рocгидрометцeнтрa, будет действовать с 15 часов 3 апреля дo 3 часов 4 апреля. В это время порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба городской администрации.

    Водителей просят по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП. Пешеходам также важно быть очень осторожными.

    Сегодня в Петербурге тоже будет ветрено, во второй половине дня возможны дожди. Погоду испортил циклон «Патриция».

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