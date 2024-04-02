В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Автомобилистов просят не садиться за руль

«Жёлтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Петербурге из-за сильного ветра. Он, по данным Рocгидрометцeнтрa, будет действовать с 15 часов 3 апреля дo 3 часов 4 апреля. В это время порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей просят по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП. Пешеходам также важно быть очень осторожными.



Сегодня в Петербурге тоже будет ветрено, во второй половине дня возможны дожди. Погоду испортил циклон «Патриция».