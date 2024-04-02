«Патриция» пугает. Погода в Петербурге особенно испортится к вечеру, а потом — снег, гололёд и ледяной дождь

На схеме ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» — целый ассортимент осадков в прогнозе на ближайшие три дня в Петербурге. Начнётся с дождя, а закончится снегом.

2 апреля, по прогнозу СЗ УГМС, в городе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер восточный, северо-восточный переменный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит плюс 7–9 градусов.



На погоду в регионе влияет северо-восточная периферия циклона, центр которого в середине дня окажется над Прибалтикой. Немецкие метеорологи назвали его «Патриция» (Patricia). Именно из-за его плотных облаков и сильного ветра снизится дневной прогрев. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

