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    Улица Савушкина уходит на ремонт, водителям придется подвинуться

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    В первые дни апреля в Петербурге вступают в силу ограничения движения в четырех районах: Адмиралтейском, Московском, Приморском и Пушкинском. В том числе стартуют работы на улице Савушкина, которые продлятся больше месяца.

    Адмиралтейский район

    С 1 апреля по 8 октября ограничено движение транспорта по Галерной улице у пересечения с площадью Труда, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там разместят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    Со 2 апреля в Шушарах из-за переустройства инженерных сетей ограничат движение по Сарицкой улице от Петербургского шоссе до Усть-Славянского шоссе и по Усть-Славянскому шоссе от Сарицкой улицы до Волхонского шоссе. Изменения продлятся до 10 июля 2026 года.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    С 3 по 7 апреля для реконструкции канализации ограничат проезд по Ново-Рыбинской улице у пересечения с Черниговской улицей. Также до 7 апреля ограничено движение по Черниговской улице от дома 25 по Черниговской до Ново-Рыбинской улицы с закрытием движения в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской. Объехать участок можно по Московскому проспекту, Киевской и Ново-Рыбинской улицам и Лиговскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    С 3 по 5 апреля ограничат движение по улице Савушкина от набережной Черной речки до Карельского переулка. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Это будет первый этап, а все работы и ограничения продлятся до 19 мая. В порядок будут приводить участок от улицы Академика Крылова до Планерной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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