Улица Савушкина уходит на ремонт, водителям придется подвинуться

В первые дни апреля в Петербурге вступают в силу ограничения движения в четырех районах: Адмиралтейском, Московском, Приморском и Пушкинском. В том числе стартуют работы на улице Савушкина, которые продлятся больше месяца.



Адмиралтейский район

С 1 апреля по 8 октября ограничено движение транспорта по Галерной улице у пересечения с площадью Труда, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там разместят временные ограждения.