В Самаре арестовали военкома. Ему вменяют две статьи о взятке

Самарский гарнизонный военный суд арестовал военного комиссара Вячеслава Артюшкина, который проходит обвиняемым по уголовному делу о взятке. Об этом 1 апреля со ссылкой на представителя суда сообщил портал 63.ru.



Артюшкин курировал военкоматы четырех из девяти районов Самары: Октябрьского, Ленинского, Куйбышевского и Самарского. Уголовное дело возбуждено по статьям «получение взятки» и «получение взятки группой лиц», в нем несколько эпизодов.



Как считает следствие, Артюшкин в течение восьми лет — с весны 2015 года до весны 2023-го — брал деньги у призывников за освобождение от призыва по состоянию здоровья и оформление военных билетов. «Тариф» составлял 60–80 тысяч рублей.



Известно, что под арест военком был отправлен в конце марта.

