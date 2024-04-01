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    В Самаре арестовали военкома. Ему вменяют две статьи о взятке

    1995
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    Самарский гарнизонный военный суд арестовал военного комиссара Вячеслава Артюшкина, который проходит обвиняемым по уголовному делу о взятке. Об этом 1 апреля со ссылкой на представителя суда сообщил портал 63.ru.

    Артюшкин курировал военкоматы четырех из девяти районов Самары: Октябрьского, Ленинского, Куйбышевского и Самарского. Уголовное дело возбуждено по статьям «получение взятки» и «получение взятки группой лиц», в нем несколько эпизодов.

    Как считает следствие, Артюшкин в течение восьми лет — с весны 2015 года до весны 2023-го — брал деньги у призывников за освобождение от призыва по состоянию здоровья и оформление военных билетов. «Тариф» составлял 60–80 тысяч рублей.

    Известно, что под арест военком был отправлен в конце марта.

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