Дороги Ленобласти ушли на просушку. До конца апреля на них не рады тяжелым грузовикам

В Ленинградской области с 1 апреля стартовала весенняя просушка дорог. На региональных трассах введено ограничение по весу для грузовиков, за некоторыми исключениями.



Весенняя просушка дорог продлится с 1 по 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. На этот период по асфальтовым дорогам запрещено движение грузовиков с нагрузкой более 5 тонн на ось, а по гравийным и грунтовым — более 3 тонн на ось. Контролируют соблюдение ограничений передвижные посты весового контроля. Машины с перегрузом отправляют на штрафстоянку, а владельцам выписывают штраф.