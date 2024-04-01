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    Дороги Ленобласти ушли на просушку. До конца апреля на них не рады тяжелым грузовикам

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    В Ленинградской области с 1 апреля стартовала весенняя просушка дорог. На региональных трассах введено ограничение по весу для грузовиков, за некоторыми исключениями.

    Весенняя просушка дорог продлится с 1 по 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. На этот период по асфальтовым дорогам запрещено движение грузовиков с нагрузкой более 5 тонн на ось, а по гравийным и грунтовым — более 3 тонн на ось. Контролируют соблюдение ограничений передвижные посты весового контроля. Машины с перегрузом отправляют на штрафстоянку, а владельцам выписывают штраф.

    Ограничения не распространяются на:

    • пассажирские перевозки автобусами;
    • международные грузоперевозки;
    • перевозки продуктов, топлива, лекарств, почты, животных и кормов для них, а также ряда сельхоз- и животноводческих грузов;
    • перевозку опасных грузов и необходимого для ликвидаций ЧП;
    • движение и перевозку сельхоз- и строительной техники, материалов для ремонтных работ и работ по содержанию дорог;
    • мусоровозы;
    • транспорт для эксплуатации и обслуживания нефте- и газопроводов, линий электропередачи, водопроводных и теплосетей;
    • перевозку смазочных масел и специальных жидкостей;
    • ведомственный транспорт.

    Подробнее об исключениях можно прочитать в приказе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

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    Ленинградская областьПросушкаОграничения движения транспорта
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