Дороги Ленобласти ушли на просушку. До конца апреля на них не рады тяжелым грузовикам

В Ленинградской области с 1 апреля стартовала весенняя просушка дорог. На региональных трассах введено ограничение по весу для грузовиков, за некоторыми исключениями.
Весенняя просушка дорог продлится с 1 по 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. На этот период по асфальтовым дорогам запрещено движение грузовиков с нагрузкой более 5 тонн на ось, а по гравийным и грунтовым — более 3 тонн на ось. Контролируют соблюдение ограничений передвижные посты весового контроля. Машины с перегрузом отправляют на штрафстоянку, а владельцам выписывают штраф.
Ограничения не распространяются на:
- пассажирские перевозки автобусами;
- международные грузоперевозки;
- перевозки продуктов, топлива, лекарств, почты, животных и кормов для них, а также ряда сельхоз- и животноводческих грузов;
- перевозку опасных грузов и необходимого для ликвидаций ЧП;
- движение и перевозку сельхоз- и строительной техники, материалов для ремонтных работ и работ по содержанию дорог;
- мусоровозы;
- транспорт для эксплуатации и обслуживания нефте- и газопроводов, линий электропередачи, водопроводных и теплосетей;
- перевозку смазочных масел и специальных жидкостей;
- ведомственный транспорт.
Подробнее об исключениях можно прочитать в приказе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.