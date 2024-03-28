Депутат Метелев рассказал о сотрудничестве Telegram с правоохранителями после слов о блокировке соцсети

Telegram сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе, оперативно блокирует запрещенный контент. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, передает РИА Новости в четверг, 28 марта.



По его мнению, Telegram лучше не запрещать, а вовлекать его в мониторинг и выявление террористического контента. Запрет соцсети, которая занимает второе место по популярности после «ВКонтакте», будет воспринят обществом негативно, считает Метелев. Глава комитета подчеркнул, что на данный момент Telegram ведет себя в рамках законодательства, чего не сказать, например, об иностранных социальных сетях, в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежат компании Meta**) и Discord.