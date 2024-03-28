    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, ю-в

    754мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.59eur100.27

    Депутат Метелев рассказал о сотрудничестве Telegram с правоохранителями после слов о блокировке соцсети

    144
    обсудить

    Telegram сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе, оперативно блокирует запрещенный контент. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, передает РИА Новости в четверг, 28 марта.

    По его мнению, Telegram лучше не запрещать, а вовлекать его в мониторинг и выявление террористического контента. Запрет соцсети, которая занимает второе место по популярности после «ВКонтакте», будет воспринят обществом негативно, считает Метелев. Глава комитета подчеркнул, что на данный момент Telegram ведет себя в рамках законодательства, чего не сказать, например, об иностранных социальных сетях, в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежат компании Meta**) и Discord.

    Ранее появилась информация о том, что пользователей Telegram стали склонять к участию в террористической деятельности на территории РФ.

    * Запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta**.

    ** Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, по версии следствия, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Погибли 143 человека.

    Ранее Басманный суд арестовал Мирзоева Далерджона, Рачабализода Саидакрами Муродали, а также Файзова Мухаммадсобира и Фариддуни Шамсутдина, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Они, по версии следствия, в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях «Крокус сити холла». После чего подожгли здание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ТелеграмПравоохранительные органы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close