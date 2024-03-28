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    Бывшего замдиректора «Мостотреста» объявили в международный розыск. В деле Албин, но не тот

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    Бывшего заместителя генерального директора петербургского «Мостотреста» объявили в международный розыск. Он проходит по одному делу с родственником экс-вице-губернатора Игоря Албина.

    По данным «Фонтанки», следователи не могут установить местонахождение Александра Климова, который с прошлого года не работает на петербургском предприятии «Мостотрест», отвечающем за мосты и набережные. Он проходит по тому же делу о получении взяток, что и его бывший подчиненный Александр Албин, который с сентября находится под домашним арестом. По версии следствия, он собирал деньги с сотрудников за покровительство, часть передавал Климову.

    Игорь Албин комментировал ситуацию так: «Виноват — отвечай! Вор должен сидеть в тюрьме. И неважно, министр ты или рабочий». При этом его, как и многих наблюдателей, смущала сравнительно скромная сумма предполагаемых ежемесячных поборов — по 7 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», путем сложения эпизодов общая сумма уже составляет несколько миллионов. Подробнее о деле — читайте здесь.

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