Бывшего замдиректора «Мостотреста» объявили в международный розыск. В деле Албин, но не тот

Бывшего заместителя генерального директора петербургского «Мостотреста» объявили в международный розыск. Он проходит по одному делу с родственником экс-вице-губернатора Игоря Албина.



По данным «Фонтанки», следователи не могут установить местонахождение Александра Климова, который с прошлого года не работает на петербургском предприятии «Мостотрест», отвечающем за мосты и набережные. Он проходит по тому же делу о получении взяток, что и его бывший подчиненный Александр Албин, который с сентября находится под домашним арестом. По версии следствия, он собирал деньги с сотрудников за покровительство, часть передавал Климову.



Игорь Албин комментировал ситуацию так: «Виноват — отвечай! Вор должен сидеть в тюрьме. И неважно, министр ты или рабочий». При этом его, как и многих наблюдателей, смущала сравнительно скромная сумма предполагаемых ежемесячных поборов — по 7 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», путем сложения эпизодов общая сумма уже составляет несколько миллионов. Подробнее о деле — читайте здесь.