Вот это мы понимаем. В деле Албина из «Мостотреста» наконец-то замаячили миллионы и фамилии



На 28 марта 2024 года составлено полтора десятка рапортов о признаках дачи взятки должностному лицу в крупном размере. Суммы разные, фамилии приносивших деньги — тоже. Неизменно одно: предположительно принимавшим их называют Александра Албина, который давно уже под домашним арестом; а конечным адресатом — бывшего замдиректора «Мостотреста» Александра Климова, которого ищут и за пределами страны.



По данным «Фонтанки», некоторые фамилии, содержащиеся в рапортах, однозначно опознаются как фамилии работников «Мостотреста». Суммы, в которых видят признаки взяток, разнятся, и в любом случае правоохранители называют тот минимум, в котором уверены: от 200 тысяч рублей (в большинстве случаев) до 4 00 тысяч . Если сложить, получается не менее 3,3 миллиона . Это только то, что видно в донесениях.



Решение в каждом случае предстоит принять по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично или через посредника в крупном размере. Санкционная вилка по ней — штраф от миллиона до трех или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Но там, где есть дача взятки, есть и ее получение. И с этой стороны всё не так разнообразно.



«Фонтанка» рассказывала, что Александр Албин был начальником отдела механизации в «Мостотресте» — городском предприятии, которое отвечает за все мосты и набережные Петербурга. В сентябре 2023 года суд отправил его под домашний арест по обвинению в получении взятки по предварительному сговору ( п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ ). На тот момент следствие считало, что Албин требовал от подчиненных ежемесячно 7 тысяч рублей за покровительство по службе; однако уже тогда звучало, что деньги предназначались не только ему.



Во всем этом было два интересных момента. Первый — фамилия. В прошлом могущественный вице-губернатор Петербурга Игорь Албин действительно является дальним родственником обвиняемого. Экс-чиновник этого в разговоре с «Фонтанкой» не отрицал, заявляя: «Виноват — отвечай! Вор должен сидеть в тюрьме. И неважно, министр ты или рабочий. Но вину необходимо доказать в суде, это базовый принцип правосудия — презумпция невиновности».



Второй — крайне невнушительные суммы в материалах дела. Чтобы 7 тысяч в месяц превратились в ощутимые средства, ради которых можно и рискнуть, нужно либо очень много «абонентов», либо очень много времени. Даже Игорь Албин признавался: «Сумма злоупотребления, скажу честно, меня смущает. Какой-то паноптикум».



По данным «Фонтанки», в ноябре, то есть уже после того, как суд запер Александра Албина дома, было возбуждено еще семь аналогичных уголовных дел по получению взятки. На этот раз, помимо него, там фигурировало не «неустановленное лицо», а вполне себе установленный Александр Климов, в прошлом — заместитель генерального директора «Мостотреста».



Сейчас, понятное дело, на сайте организации его уже не обнаружить, но на предыдущих версиях страницы он значился как ответственный за «руководство управлением механизации, управлением материально-технического обеспечения и содержания». На нем была и пожарная безопасность с гражданской обороной. В 2019 году Климов радовался на конкурсе профессионального мастерства в Автодорожном колледже: «Гордимся, что студенты колледжа уже несколько лет проходят практику на базе нашего учреждения, а некоторые уже стали его сотрудниками».



В январе подоспело еще 16 дел. Всё это соединили в одно производство, срок предварительного следствия продлили до середины апреля 2024-го. Всего опросили более 7 десятков свидетелей. Всё это непросто и долго, так что и домашний арест Албину тоже продлевали несколько раз, в последний — до 12 апреля . С Климовым всё ещё сложнее: он в международном розыске, и его местонахождение неизвестно.



Понятно, что нынешняя волна по ст. 291 (дача взятки) — это следствие все новых эпизодов по ст. 290 (получение), ведь такие транзакции квалифицируют с двух сторон. «Фонтанка» точно знает, что фамилии ряда свидетелей из числа сотрудников «Мостотреста» теперь осели в рапортах как фамилии тех, кого могут обвинить в подкупе.



Сам Климов не работает в «Мостотресте» с прошлого года, Александр Албин — тоже. 2023-й вообще выдался для предприятия суетным в плане руководства. Напомним, еще в 2019 году Александра Бурносова на должности директора сменил Андрей Кочин. В мае прошлого года ему пришлось на неделю уступить место временно исполняющему обязанности Юрию Федорову. Это был не отпуск и не больничный, изменения официально вносили в ЕГРЮЛ. К июню Кочин вернулся в свой кабинет, однако в конце лета ушел уже окончательно, уступив место Всеславу Воронину. До возбуждения уголовного дела по взяткам оставалось меньше месяца.



В самом «Мостотресте» отказались комментировать и дела Албина — Климова, и эти перестановки в директорском кресле.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»