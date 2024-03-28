Вот это мы понимаем. В деле Албина из «Мостотреста» наконец-то замаячили миллионы и фамилии

Дело Александра Албина, обвиненного во взятках в «Мостотресте», обрастает новыми и новыми эпизодами. Насчет ничтожных сумм, по крайней мере, уже можно так не удивляться. А в пару к Албину поставили бывшего замдиректора «Мостотреста».
На 28 марта 2024 года составлено полтора десятка рапортов о признаках дачи взятки должностному лицу в крупном размере. Суммы разные, фамилии приносивших деньги — тоже. Неизменно одно: предположительно принимавшим их называют Александра Албина, который давно уже под домашним арестом; а конечным адресатом — бывшего замдиректора «Мостотреста» Александра Климова, которого ищут и за пределами страны.
По данным «Фонтанки», некоторые фамилии, содержащиеся в рапортах, однозначно опознаются как фамилии работников «Мостотреста». Суммы, в которых видят признаки взяток, разнятся, и в любом случае правоохранители называют тот минимум, в котором уверены: от
Решение в каждом случае предстоит принять по
«Фонтанка» рассказывала, что Александр Албин был начальником отдела механизации в «Мостотресте» — городском предприятии, которое отвечает за все мосты и набережные Петербурга. В сентябре 2023 года суд отправил его под домашний арест по обвинению в получении взятки по предварительному сговору (
Во всем этом было два интересных момента. Первый — фамилия. В прошлом могущественный вице-губернатор Петербурга Игорь Албин действительно является дальним родственником обвиняемого. Экс-чиновник этого в разговоре с «Фонтанкой» не отрицал, заявляя: «Виноват — отвечай! Вор должен сидеть в тюрьме. И неважно, министр ты или рабочий. Но вину необходимо доказать в суде, это базовый принцип правосудия — презумпция невиновности».
Второй — крайне невнушительные суммы в материалах дела. Чтобы
По данным «Фонтанки», в ноябре, то есть уже после того, как суд запер Александра Албина дома, было возбуждено еще семь аналогичных уголовных дел по получению взятки. На этот раз, помимо него, там фигурировало не «неустановленное лицо», а вполне себе установленный Александр Климов, в прошлом — заместитель генерального директора «Мостотреста».
Сейчас, понятное дело, на сайте организации его уже не обнаружить, но на предыдущих версиях страницы он значился как ответственный за «руководство управлением механизации, управлением материально-технического обеспечения и содержания». На нем была и пожарная безопасность с гражданской обороной. В 2019 году Климов радовался на конкурсе профессионального мастерства в Автодорожном колледже: «Гордимся, что студенты колледжа уже несколько лет проходят практику на базе нашего учреждения, а некоторые уже стали его сотрудниками».
В январе подоспело еще 16 дел. Всё это соединили в одно производство, срок предварительного следствия продлили до середины апреля 2024-го. Всего опросили более
Понятно, что нынешняя волна по
Сам Климов не работает в «Мостотресте» с прошлого года, Александр Албин — тоже.
В самом «Мостотресте» отказались комментировать и дела Албина — Климова, и эти перестановки в директорском кресле.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»