Центробанк поддержал страхование крупных публичных объектов после теракта в «Крокусе»

Центральный банк России поддержал страхование крупных публичных объектов после теракта в «Крокус Сити Холле». Однако есть некоторые важные детали. Об этом 28 марта сообщает РБК со ссылкой на слова зампреда ЦБ Филиппа Габунию.

«Действительно, тема страхования ответственности лиц при посещении публичных мест обсуждается уже некоторое время. Она до этого была связана с другим типом трагедии — пожарами. Там достаточно большая работа уже сделана», — цитирует РБК зампреда Центробанка.

Также Филипп Габуния отметил, что случаи, в которых ущерб выплачивается в обязательном порядке, должны быть закреплены на законодательном уровне. «И второй момент — нужно четко понимать, что в случае принятия соответствующих инициатив, если концертный зал <...> не сможет найти страховщика, никто не может заставить страховую компанию его страховать, и он должен будет прекратить свою деятельность», — добавил Габуния.