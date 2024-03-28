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    Теракт в «Крокус Холле»

    Центробанк поддержал страхование крупных публичных объектов после теракта в «Крокусе»

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    Центральный банк России поддержал страхование крупных публичных объектов после теракта в «Крокус Сити Холле». Однако есть некоторые важные детали. Об этом 28 марта сообщает РБК со ссылкой на слова зампреда ЦБ Филиппа Габунию.

    «Действительно, тема страхования ответственности лиц при посещении публичных мест обсуждается уже некоторое время. Она до этого была связана с другим типом трагедии — пожарами. Там достаточно большая работа уже сделана», — цитирует РБК зампреда Центробанка.

    Также Филипп Габуния отметил, что случаи, в которых ущерб выплачивается в обязательном порядке, должны быть закреплены на законодательном уровне. «И второй момент — нужно четко понимать, что в случае принятия соответствующих инициатив, если концертный зал <...> не сможет найти страховщика, никто не может заставить страховую компанию его страховать, и он должен будет прекратить свою деятельность», — добавил Габуния.

    Зампред уточнил, что такие меры могут выходить за пределы компетенции Центрального банка.

    Ранее сын владельца Crocus Group и бывший вице-президент Эмин Агаларов, рассуждая о возможном восстановлении «Крокуса», сообщил, что на возведение подобного концертного зала придется потратить не меньше 150 миллионов долларов.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, по версии следствия, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Погибли 143 человека.

    Ранее Басманный суд арестовал Мирзоева Далерджона, Рачабализода Саидакрами Муродали, а также Файзова Мухаммадсобира и Фариддуни Шамсутдина, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Они, по версии следствия, в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях «Крокус сити холла». После чего подожгли здание.

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