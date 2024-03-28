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    Эмин Агаларов: пока нет окончательного решения по восстановлению «Крокуса»

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    Сын владельца Crocus Group и бывший вице-президент Эмин Агаларов сообщил, что окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» пока нет. Владельцы концертного зала будут ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости.

    «Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение. <...> Я сейчас на этот вопрос ответить не могу самостоятельно, это достаточно преждевременно», — сказал Агаларов в эфире «России 24».

    Он считает, что сейчас на строительство зала, подобного «Крокусу», придется потратить не меньше 150 миллионов долларов. Первое возведении концертного зала стоило в два раза меньше.

    «Насколько я помню, построить «Крокус Сити Холл» 15 лет назад Аразу Агаларову, моему отцу, стоило порядка 70 миллионов долларов», — приводит слова Эмина Агаларова РИА Новости.

    Вспоминая момент трагедии, сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова отметил, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме. Закрытые двери, в которые пытались попасть люди, ввели в помещения для персонала.

    «Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно, они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери», — цитирует РИА Эмина Агаларова.

    Он добавил, что эти железные дверь были заперты по пожарным нормам, туда могли попасть сотрудники «Крокуса» по специальным карточкам.

    Теракт в концертном зале был совершен вечером 22 марта перед самым началом концерта группы «Пикник». В «Крокус» ворвались четверо вооруженных мужчин и начали расстреливать людей. Число погибших, по последним данным, превышает 140 человек.

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    Теракт в КрокусеКрокусКрокус Сити ХоллТерактКонцертный зал
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