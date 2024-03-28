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    «Это флешмоб какой-то». В Петербурге зачастили «перевёртыши»

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    Две похожие аварии случились в Петербурге за последние часы. «Это флешмоб сегодня какой-то?» — удивляются горожане в соцсетях 28 марта.

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    Около полуночи легковой автомобиль перевернулся на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Кузнецова, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На колёса его возвращали сотрудники МЧС.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    А утром другая легковая машина опрокинулась на крышу около Смольного. Кадры с места аварии прислала читательница «Фонтанки» Оксана и публикует телеграм-канал «Мегаполис». Пробки на «Яндекс.Карте» не видно, отметка о ДТП стоит на площади Пролетарской Диктатуры.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

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    В целом загруженность дорог Петербурга сегодня невысокая. В 10 часов в городе всего 3 балла по шкале «Яндекса», обычно в это время бывает 4–5 баллов.

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