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    В Петербурге температура обновила температурный максимум года

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    На петербургской метеостанции столбики термометров к 17 часам показали +9,8 градуса тепла. Это самый высокий показатель температуры воздуха, который зафиксировали в этом году. Об этом в среду, 27 марта, сообщил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Это ровно на градус выше, чем было у прежнего лидера 17 марта», — уточнил синоптик.

    Температура воздуха сегодня может оказаться и выше.

    «Температура воздуха будет известна после 21 часа, когда снимут показания с максимального термометра», — уточнил Леус.

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