В Петербурге температура обновила температурный максимум года

На петербургской метеостанции столбики термометров к 17 часам показали +9,8 градуса тепла. Это самый высокий показатель температуры воздуха, который зафиксировали в этом году. Об этом в среду, 27 марта, сообщил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Это ровно на градус выше, чем было у прежнего лидера 17 марта», — уточнил синоптик.



Температура воздуха сегодня может оказаться и выше.



«Температура воздуха будет известна после 21 часа, когда снимут показания с максимального термометра», — уточнил Леус.

