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    Теракт в «Крокус Холле»

    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член паралимпийской сборной России Екатерина Попова

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    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член паралимпийской сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата Екатерина Попова. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

    Екатерина Попова являлась мастером спорта России, двухкратной чемпионкой страны. Также она участвовала в чемпионате Европы и разных международных соревнованиях. На них теннисистке удалось взять серебряную и бронзовую медали.

    «Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас», — сказали в Паралимпийском комитете России.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 140 человек.

    Задержаны 11 человек. Четверых мужчин, которые, по версии следствия, непосредственно осуществляли атаку, арестовали в ночь на 25 марта. В настоящее время арестованы 8 фигурантов дела.

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