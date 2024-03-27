Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член паралимпийской сборной России Екатерина Попова

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член паралимпийской сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата Екатерина Попова. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.



Екатерина Попова являлась мастером спорта России, двухкратной чемпионкой страны. Также она участвовала в чемпионате Европы и разных международных соревнованиях. На них теннисистке удалось взять серебряную и бронзовую медали.

«Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас», — сказали в Паралимпийском комитете России.