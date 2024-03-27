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    Спасатели забрали со льда Ладожского озера двоих мужчин без сознания

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    Спасатели обнаружили и забрали со льда Ладожского озера двоих мужчин без сознания. Об этом 27 марта сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

    Аварийно-спасательная служба ЛО

    В дежурную смену отряда города Новая Ладога в среду поступило сообщение из деревни Кириково. В 500 метрах от берега на льду была замечена палатка. В ней находились двое мужчин — уже без сознания. К счастью, все обошлось.

    «Спасатели обнаружили пострадавших, доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи», — уточнили в Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области.

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