Спасатели забрали со льда Ладожского озера двоих мужчин без сознания

Спасатели обнаружили и забрали со льда Ладожского озера двоих мужчин без сознания. Об этом 27 марта сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Аварийно-спасательная служба ЛО
В дежурную смену отряда города Новая Ладога в среду поступило сообщение из деревни Кириково. В 500 метрах от берега на льду была замечена палатка. В ней находились двое мужчин — уже без сознания. К счастью, все обошлось.
«Спасатели обнаружили пострадавших, доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи», — уточнили в Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области.