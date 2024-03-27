Танцор спасся дважды: до «Зимней вишни» не доехал, а в «Крокус» опоздал

Несколько минут спасли 19-летнего Марка Ненашкина: он в такси узнал о теракте и развернулся. Такое происходит с ним второй раз в жизни. Невероятную историю юного танцора из Кемерова рассказывает 27 марта NGS42.RU.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Кемеровчанин Марк 13 лет занимается бальными танцами, полгода назад он переехал в Москву, но продолжает выступать за кемеровскую школу. В «Крокус сити холле» танцевал с детства, был там и 21 марта, накануне теракта. В эти дни проходил чемпионат России по бальным танцам — один из крупнейших турниров страны. Юниоры и студенты выступали не на той сцене, где должен был играть «Пикник», а в соседнем зале.



«Моя категория, студенты, танцевали 21-го — за день до случившегося. На следующий день я решил поехать поболеть за других ребят. В такси прочитал сообщение в телеграм-чате с друзьями, что там стреляют, видео посмотрел. Развернулся и поехал домой», — рассказывает Ненашкин.



На душе было очень тяжело, Марк ждал новостей от друзей. Спокойнее стало после сообщений, что все танцоры эвакуировались и не пострадали, террористов они не видели.

«Понятное дело, все в шоковом состоянии, но они покинули здание достаточно быстро. Паника была большая, но затруднений в проходе не было», — передаёт слова очевидцев Марк.



Шесть лет назад, 25 марта 2018 года, отец Марка забронировал дорожку в боулинге в «Зимней вишне» в Кемерово как раз на то время, когда начался пожар. Подросток с семьёй должен был оказаться на третьем этаже ТРЦ, там, где произошло возгорание. Но в последний момент родители по случайности поменяли планы и не доехали до ТЦ. В пожаре, напомним, погибли 60 человек.

