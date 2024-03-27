Глава организации, участники которой спасли около 100 человек в «Крокусе», — в списке жертв

Основатель студенческой организации, участники которой во время трагедии в «Крокус Сити Холле» спасли около ста человек, пропал в тот день. Как выяснилось, в списках МЧС он числится среди жертв теракта. Об этом 27 марта сообщает MSK1.
22 марта подростки Роман и Владислав из студенческой организации «Подработка для студентов» работали в «Крокусе». Они вывели около сотни посетителей через запасные ходы на минус первом этаже. Вообще, по их словам, на смене в тот вечер были
Его фамилия нашлась в обновлённых 26 марта списках погибших, которые составляет МЧС России. На 20:00 мск вторника в перечне было 120 имён, а за сутки до этого — 95. Список будет корректироваться на основе новых данных судебно-медицинских исследований.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По информации МЧС, пострадали